Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Ömerli ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Ömerli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:46 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Ömerli Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende konuşan İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, huzur ve güven ortamının sağlanması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, "Teşkilatımız, ortaya koyduğu hizmetleriyle ve gösterdiği mücadele azmiyle milletimizin haklı gururu olmuştur. Bu güzide teşkilatın bir üyesi olmakla duyduğum gururu belirtirken şehit olan tüm polislerimizi rahmetle, gazi olanları ise şükranla anıyorum." dedi.
Törene, Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ
da katıldı
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