Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Yalıhüyük'de Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Yalıhüyük'de Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Polis Haftası etkinlikleri ilk olarak Merkez Camii'nde şehit polisler için Mevlit okunması ve İlçe Müftüsü Önder Özkan'ın duası ile başladı.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hafta nedeniyle, Yalıhüyük ilkokulu öğrencileri de ilçe emniyet amirliğine ziyarette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğün'de devam eden programda çeşitli ikramlar yapıldı.

Polisler programın son bölümünde İlçe Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül'ü makamında ziyaret etti.


Programa Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan, Ahırlı İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, Ahırlı İlçe Emniyet Amiri Sinan Deniz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:50 Kaynak: AA
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