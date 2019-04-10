Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Muradiye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Hükümet
Konağı bahçesinde düzenlenen program, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve polis memurlarının Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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