Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Muradiye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün ve polis memurlarının Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
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