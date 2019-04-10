Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın Atatürk Anıtı çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı ve Emniyet Müdürü Adalar, törene katılan emniyet mensuplarını tebrik ederek görevinde başarılar diledi.



Tören sonrası Adalar ve beraberindekiler, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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