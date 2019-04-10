Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü - Düzce

Düzce'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.

Düzce'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.



Anıtpark Meydanı'nda yapılan ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Yapılan konuşmaların ardından Düzce Işık İlkokulu öğrencileri, günün anısına hazırladıkları gösteriyi sundu.



Katılımcıların ilgiyle izlediği gösteride, minik polisler tören geçidi yaparak protokol üyelerini selamladı.



Gösterilerin ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, okul müdürü Sait Gümüş'e plaket takdim ederek minik polislerin kendilerini gururlandırdığını bildirdi.



Programın ardından Düzce Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okunarak şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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