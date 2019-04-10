Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

39 dakika önce

Urla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Urla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtına çelen konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Urla Emniyet Müdürü Güray Aksüt, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını belirterek "Halkımızdan aldığımız güçle görevini en iyi biçimde yapma devam etme gayretindeyiz." dedi.

Törene, Urla Kaymakamı Önder Can, Uzunada Deniz Üssü Komutanı Dnz. Albay Mustafa Karabalık, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yeni seçilen belediye başkanı Burak Oğuz, şehit aileleri Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Meydandaki törenin ardından Urla Belediyesi Eski Tamirhane Binası'nda kokteyl verildi. "Polis Haftası" dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında kazananlara ödülleri verilirken emniyet teşkilatına destek olan kurumlara da plaket takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, Urla, Polis, Kültür Sanat
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