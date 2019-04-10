Urla
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı
'nda tören düzenlendi. Atatürk
Anıtına çelen konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Urla Emniyet Müdürü Güray Aksüt, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını belirterek "Halkımızdan aldığımız güçle görevini en iyi biçimde yapma devam etme gayretindeyiz." dedi.
Törene, Urla Kaymakamı Önder Can, Uzunada
Deniz Üssü Komutanı Dnz. Albay Mustafa Karabalık, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar
, yeni seçilen belediye başkanı Burak Oğuz
, şehit aileleri Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Meydandaki törenin ardından Urla Belediyesi
Eski Tamirhane Binası'nda kokteyl verildi. "Polis Haftası
" dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında kazananlara ödülleri verilirken emniyet teşkilatına destek olan kurumlara da plaket takdim edildi.