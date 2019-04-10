Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Karabük
Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.
Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdür Vekili Cem Yelep, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Polis Teşkilatı'nın büyük bir aile olduğunu söyledi.
Sırrı Tuğ ise konuşmasında, teşkilat hakkında bilgiler aktardı.
Polis ekipleri, kentteki Off-Road kulüplerine ait özel tasarımlı araçların katılımıyla konvoy oluşturarak, şehir turu yaptı, hazırlanan parkurda gösteri sundu.
Vali Gürel de bir araca binerek tur attı.
Tuğ, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, vali yardımcıları, AK Parti
İl Başkanı İsmail Altınöz, daire amirleri, polis ve jandarma mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.