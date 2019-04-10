Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Karabük Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Karabük Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenlendi.


Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Cem Yelep, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, Polis Teşkilatı'nın büyük bir aile olduğunu söyledi.

Sırrı Tuğ ise konuşmasında, teşkilat hakkında bilgiler aktardı.

Polis ekipleri, kentteki Off-Road kulüplerine ait özel tasarımlı araçların katılımıyla konvoy oluşturarak, şehir turu yaptı, hazırlanan parkurda gösteri sundu.

Vali Gürel de bir araca binerek tur attı.

Tuğ, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, daire amirleri, polis ve jandarma mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
Karabük, Polis, Güncel
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