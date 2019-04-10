Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Mudurnu ve Mengen ilçelerinde törenler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Mudurnu ve Mengen ilçelerinde törenler düzenlendi.



Kutlamalar kapsamında Mudurnu İlçe Emniyet Müdür vekili Hasan Hüseyin Turanlı ve beraberindekiler Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce'yi makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.



Kendisine yapılan ziyaretten dolayı teşekkür eden Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, polis haftasının huzur ve güven içinde olması temennisinde bulundu.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Hüseyin Turanlı, ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



İlçe emniyet müdürlüğünde görevli polis ve bekçiler ile İlçe Belediye Başkanı Necdet Türker, Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Onur Musa Başak ve siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürlerinin katıldığı törende çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



-Mengen



Bolu'nun Mengen ilçesinde de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçedeki kutlama programı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memurları Volkan Buzalan ve Mert Korkmaz, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptılar.



Tören, İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebriklerin kabulü ve ikramlarla sona erdi.



Törene, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Garnizon Komutanı Özgen Akgün, Emniyet Müdür vekili Başkomiser Süleyman Cömert, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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