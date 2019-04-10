Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı mesajında Türk Polis Teşkilatı'nın bağrından çıktığı aziz Türk milletinin gönlünde taht kurduğunu belirtti.

Kalaycı, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Polis teşkilatımız, milletimizin asırlara uzanan devlet tecrübesi ve idari bilgi birikiminin en somut örneklerinden ve en güzel göstergelerinden birisidir. Ülkemizin ve özellikle de şehrimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev ifa eden, milletimiz güvende olsun diye kendi canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahramanlarımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Bazı borçlar asla ödenmez. Polis teşkilatımızın yılmaz neferlerine olan minnet ve şükran borcumuz da bunlardan birisidir.

Demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak görevini sürdüren ve uzun yıllardır dimdik ayakta duran polis teşkilatımızın her bir ferdinin bu özel günlerini tekrar kutluyor, aile fertleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu uzun ömürler diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:05 Kaynak: AA
Lütfü Savaş, Karaman, Polis, Güncel
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