Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

4 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, törende yaptığı konuşmada, Türk polisinin, vatanını ve vatandaşının hayatını, kendi canından ve ailesinden önce sayarak hayatını feda edebileceğini söyledi.

Türk polisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olduğunu belirten Topkaya "Huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destek ile sağlıyoruz. Devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyor emekli ve gazilerimiz ile görevleri başında olan meslektaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Törene, Malkara İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul,Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Demir, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel
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