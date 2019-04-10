Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Bu teşkilatın mensupları, vatana ihanet edenlerin oyununu bozdu ve bozmaya da devam edecek.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, "Bu teşkilatın mensupları, vatana ihanet edenlerin oyununu bozdu ve bozmaya da devam edecek. Ülkemiz üzerinde hesap yapanlarla durmaksızın mücadele ediyoruz." dedi.

Polisevinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Programda, İl Müftüsü Ahmet Çelik, şehitler için okunan mevlidin duasını etti.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.


Polis teşkilatının vatandaşın huzuru için durmaksızın çalıştığını belirten Karaduman, "Vatandaşlarımızın huzurunu temin etmek, onları korumak ve kollamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu teşkilatın mensupları, vatana ihanet edenlerin oyununu bozdu ve bozmaya da devam edecek. Ülkemiz üzerinde hesap yapanlarla durmaksızın mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Programda, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:37 Kaynak: AA
Gaziantep, Polis, Güncel
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