Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

15 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Muazzez Ersoy, Mehmet Erdem ve Rubato Tekirdağ'da konser verdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Muazzez Ersoy, Mehmet Erdem ve Rubato Tekirdağ'da konser verdi.

Kentte bir otelde düzenlenen gece de konuşan Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın, Türk polis teşkilatının üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Tekirdağ halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu gecenin düzenlenmesinde her türlü desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Türk polis teşkilatına 1974 yılında katıldım. O günden bu yana bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum. " dedi.

Sanatçı Mehmet Erdem de polis teşkilatına detsek olmak için geceye katıldığını belirterek, Türk Polis Teşkilatı'nın kazasız belasız nice 174. yılları olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Muazzez Ersoy, Mehmet Erdem ve Rubato sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçılar zaman zaman şarkılarını katılımcılarla birlikte söyledi.

Konser sonunda sanatçılara hediye takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:20 Kaynak: AA
Tekirdağ, Polis, Güncel
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