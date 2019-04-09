Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümünde Şehitler Anıldı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde şehitler anıldıERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünde şehitler anıldı



ERZURUM - Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 6 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu. Şehit polislerin mezarlarına karanfil de bırakıldı.

Şehit aileleri ise İl Emniyet Müdürü Aslan'a eşlik ederek şehit mezarlıklarına karanfil bırakıp dua ettiler.

Düzenlenen programın ardından Polis Özel Harekat şehitler için saygı atışı gerçekleştirdi. KIRKLARELİ - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle bazı programlar düzenlendi.

Ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 174 yıldır gece gündüz var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kırklareli Şehitliğinde bir dizi programlar düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra Kur-an Kerim'in tilavetinin ardından şehitlikte bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.



ANTALYA - Antalya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, polis şehitliğinde anma etkinliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Uncalı Kent Mezarlığındaki polis şehitliğini ziyaret etti.

Programa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat ile çok sayıda emniyet mensubu, öğrenci ve şehit ailelerinin de yer aldığı ziyarette, Kur'anı Kerim okundu, şehit mezarları başında dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise ilk resmi programını polis şehitliğine gerçekleştirmiş oldu.

"Emanete sahip çıkacağız"

Bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışının ardından şehitlik defterini imzalayan Ulucan," Miras bırakılan Anadolu topraklarının her karşı için canınızı feda etmekten kanlarınızı Türk milleti için akıtmaktan biran bile geri durmadınız. Milletçe bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, sizin şehadet sebeplerini aynı heyecan ve ruhla yaşatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olması için üzerimize düşeni yapmaya tereddüt etmeyeceğiz. Tarih boyunca vatan, bayrak tüm kutsallarımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerine rahmet gazilerimizi şükranla anıyoruz."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti ve şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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