Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kutlandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kurban kesildi, dualar edildi.
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kutlandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kurban kesildi, dualar edildi.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen kurban kesim törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
ve çok sayıda polis katıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen törende kurban kesilerek dualar edildi. Tören sonrasında makamında gazetecilere açıklamada bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Bugün ilk olarak kazaların defi için kurban kesimi yaptık. Yarın şehitlerimiz ve hayatını kaybetmiş gazilerimiz için mevlit okutacağız. Burada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız. Daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:50 Kaynak: İHA
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