Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü yurt genelinde kutlandı

Türk Polis Teşkilatı 174 yaşında

MANİSA - Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü Manisa'nın ilçelerinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda polis teşkilatının demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyetin teminatı olduğu vurgusu yapıldı.

Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Kula ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alaşehir'deki tören

Alaşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlandı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı vekili Müslüm Erboğa, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpozan, sivil toplum örgütleri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlamına ilişkin bir konuşma yapan Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpozan, "Bugün mazisi başarılarla dolu, milletin iltifatına mazhar olmuş, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilkelerinin ve laik cumhuriyetimizin teminatı olan, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl dönümüdür. Kendini aziz milletimize hizmet etmeye adayan, toplumun huzurunu en önemli değeri sayan bir teşkilatın mensubu olmaktan duyduğumuz kıvanç, bugün bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan teşkilatımız; Temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın dirlik, düzen ve güven içinde sürdürebilmesi için, başta Atatürk ilke ve inkılapları olmak üzere, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, çağdaş, demokratik değerlere bağlı, tarafsızlık bilinciyle görevini yerine getirmektedir." dedi. Kula'daki tören

Manisa'nın Kula ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü, yoğun sağanak yağmura rağmen düzenlenen törenle kutlandı. Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı ile başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım yaptı. Program, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile devam etti. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174.yılı münasebetiyle düzenlenen törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, sivil toplum kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, polis memurları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Salihli'deki tören

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Karabulut tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninde konuşan Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, "Türk Polis Teşkilatı kurulduğu yıldan bu güne edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir" dedi. Başaran "Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içinde milletine hizmet vermeye devam edecektir. Dayanağını kanunlardan alan teşkilatımızın, görevlerini yerine getirmesindeki en büyük güç kaynağı ise halkımızın güveni ve desteğidir" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Beşeylül İlköğretim Okulu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Karşıyaka Merkez İlkokulu öğrencileri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Kaymakam Levent Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ile polisler katıldı. Öte yandan Polis Haftası etkinleri kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Kaymakam Levent Kılıç'a ziyaret etti. Ziyarette Başaran, Kaymakam Kılıç'a çiçek takdim etti. Sarıgöl'deki tören

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende ise Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç polislerin günlerini birer birer kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Emirhan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle bir konuşma yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Seydi Emirhan, "Güç fakat son derece şerefli bir görevi canı pahasına yerine getiren meslektaşlarım. Bugün Türk Polis Teşkilatı olarak 174. kuruluş yıl dönümünün gurur ve kıvancını yaşıyoruz. Halkına hizmet etmekten onur duyan, vazifesinden biran bile ödün vermeden, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden bu uğurda canını vermekten çekinmeyen bir teşkilatın mensubu olmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum. Çok kısa bir süredir Sarıgöl'de görev yaptığım halde burada kendi evladı, kendi kardeşi gibi bizleri kendilerine yakın görüp, bizlere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sarıgöl halkına teşekkür ediyorum. Polis, vatanı için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Polisin hedefi öncelikle suçun işlenmesini önlemektir. Gerici akımlara, bölücü terör örgütlerine karşı ve gençliğimizin büyük belası uyuşturucu ile mücadele, trafik terörü başlıca öncelikli görevlerimiz arasındadır. Sarıgöl'de göreve geldiğimden bu yana bunlarla mücadele ettik ve mücadeleye aralıksız devam edeceğiz. Sarıgöllü vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet için ve suç ve suçlularla daha etkin bir mücadele için ilçemizin çeşitli noktalarını MOBESE kameralarıyla donatılmıştır. İlçemizin her caddesinde, sokağında ve okul önlerinde meydana gelen olayları yakından takip ediyoruz. İlçemizde olabilecek olayları önlemek için, ilçemizin her noktasında asayiş uygulamalarımız yoğun bir şekilde devam ettiği gibi, ekiplerimiz devriye görevlerine aralıksız devam etmektedirler. Ayrıca okul önlerine ekipler görevlendirdik, okul polisi oluşturduk. Aileler de çocuklarına sahip çıksın ki kimlerle arkadaşlık yaptıklarını kontrol etsinler. Okul çevresinde ve mahallelerinde gördükleri şüphelileri derhal 112 polis imdat telefonuna bildirsinler. Bizler bu görevi yerine getirirken vatandaşımızın yardımına her zaman ihtiyacı vardır. Halktan kopuk bir anlayış ile başarılı olmak mümkün değildir. Burada en büyük pay şüphesiz Sarıgöl halkınındır. Bizler bu hizmetleri yerine getirirken, huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımız olacaktır. Bu mutlu günümüzde devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımızı belirtir, emekli ve gazilerimizi minnetle anar, hala görevde olan teşkilat mensuplarımıza görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar diler, saygılar sunarım." dedi.

Törenlere daha sonra, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lokalinde davetlilere çeşitli ikramların sunulmasıyla devam edildi.

Sarıgöl'de Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı kutlamalarına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Süleyman Canuslu, Sarıgöl Belediye Başkan Vekili İsmail Polat, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Bulanık, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Polis Bayramı çocuklarla şenlendi

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 10 Nisan Polis Bayramı'nda çocuklar için seferber oldu. Emniyet binasında yapılan resepsiyonda çocukları ağırlayan Osman Ak, gün boyu çocuklarla yakından ilgilendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 10 Nisan Polis Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Sabah Atatürk büstüne çelenk koymayla başlayan program çeşitli faaliyetlerle devam etti. Emniyet Müdürü Osman Ak, polis bayramında personeliyle beraber çocuklar için seferber oldu. 500 çocuğu farklı saatlerde emniyette ağırlayan polis memurları bütün çocuklarla yakından ilgilendi. Osman Ak, engelli çocukların da aralarında bulunduğu öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet etti.

Bursa polisini anlamlı günlerinde İl Jandarma Komutanlığı da yalnız bırakmadı. İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve çok sayıda subay, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen resepsiyona katılarak, omuz omuza görev yaptıkları polislerin bayramlarını kutladı. Öğrencilerden 174. Yıl koreografisi

DÜZCE– Düzce'de Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri 174. Yıl koreografisi yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta program düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Düzce Işık İlkokulu öğrencileri 174. Yıl koreografisi oluşturdu. Öğrenciler 174 ve Polis yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı. Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. Yıl dönümü kutlamaları hafta boyunca devam edecek. Sinop'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü kutlandı

SİNOP - Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi. Ardından Sinop İskele Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü hep beraber kutluyoruz. Öncelikle bu vesileyle buraya teşvik ederek bizleri onurlandıran sizlere saygılarımı arz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı 1885'ten kurulduğu bugüne dek çağa ayak uydurabilen ve dünya üzerindeki diğer polis teşkilatlarıyla kıyaslandığında suç ve suçlularla mücadelede başarısını ispat etmiş bir teşkilattır. Her geçen gün de bu başarısına yeni ve bilimsel aktivitelerle algılar sunmakta ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. 174. yıldönümünü kutladığımız teşkilatımızın zaman zaman hepimizin birlikte gördüğü gibi vücuduna farklı geldiğini düşündüğü şeyleri kendi bünyesinden atabilmeyi başarabilmiş bir teşkilattır. Şuna herkes emin olsun ki, Türk Polis Teşkilatı gücünü hukukun üstünlüğünden ve yasalardan alan halkın hizmetinde olan daime milli iradenin evriminde olan bir teşkilattır" dedi.

İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'in açıklamalarının ardından program, bando gösterisi, emniyet personelleri ve özel harekat timinin geçiş töreni ile devam etti. Geçiş töreni valilik binasına kadar devam etti, tören sonunda Emniyet Teşkilatı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü kutlandı

AKSARAY - Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Aksaray 15 Temmuz Milli İdare Meydanında tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Programda dereceye giren öğrenciler polis şiirleri okurken, polis tören korteji herkesi gururlandırdı. Başarılı olan polis memurlarına teşekkür plaketlerinin verildiği törende bir konuşma yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, "Polis dendiği zaman kamunun menfaatlerini koruyan, hak, hukuk ve adaleti koruyan milletin bağrından çıkmış evlatlarımız bizlerin evlatları anlaşılıyor. Polis görevini yaparken son derece zor şartlar altında çalışıyor. İster İç Anadolu'da, ister Batı'da, ister Doğu'da, görev ifa ederken ciddi sıkıntılarla karşılaşmakta. Bu sıkıntıları bertaraf etmek de başta idareciler ve halk olarak bizim elimizde" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise, "Vatandaşlarımızın huzuru, bizim mutluluk ve huzurumuzdur. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesinin temin edilmesi için her şart altında mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile görev yapan emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümü aziz ve necip büyük Türk Milleti ile kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Aksaray Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerimizde özellikle geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılık, organize suçlar, mala ve şahsa karşı asayiş suçlarının aydınlatılması ve olay faillerinin yakalanmasında ekiplerimiz çok büyük başarılar elde ederek suç faillerinin adli makamlara sevkini sağlamışlardır" dedi.

Konuşmaların ardından polis tören korteji çarşı merkezinde sirenler işliğinde geçiş yaptı. Törene, Aksaray Valisi Ali Mantı, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan KaşlıEmniyet Müdürü Ali Karabağ, Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Cumhuriyet Başsavcı İbrahim Cansever, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, daire müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda polis memuru ve vatandaş katıldı. Tokat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kutlamaları

TOKAT - Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Müdür Topaloğlu, devletin vatandaşlarına vereceği olmazsa olmaz en büyük hizmetin vatandaşlarının güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın güven, destek ve yardımları olmadan, güvenlik hizmetinin tam anlamıyla sunulmasının da mümkün olamayacağı aşikardır. Bu nedenle kapımızın Tokat halkına her daim açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozarak, kendilerine menfaat sağlamak isteyen bölücü terör örgütleri, adi suç grupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odakları Türk Polis Teşkilatının kararlı çalışmaları ve devletimizin sarsılmaz gücü karşısında, yok olmaya mahkumdur" dedi. Konuşmanın ardından Müdür Topaloğlu, tebrikleri makamında kabul etti.

Niksar'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları

Tokat'ın Niksar ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törene Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, daire amirleri siyasi parti temsilcileri ve polis memurları katıldı. İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Suç ve suçluyla mücadelede son teknoloji yenilikleri kullanmanın yanında bilgi en büyük silahın halkın desteği ise vazgeçilmez başarı kaynağı olduğunu ifade eden Saçkan, "Biz biliyoruz ki milletimiz olmadan devlet olmaz, milletimizin desteği olmadan da hiçbir devlet kurumu başarılı olamaz. Bu sebeple milletlerin tarihi kadar eski olan güvenlik hizmetini yine millet odaklı yürütmek, polis halk ilişkilerini en üst seviyede tutmak hizmetimizin gereğidir" diye konuştu

Emniyet Müdür Vekili Saçkan'ın konuşmasının ardından polis evinde resepsiyon verildi. Müdür Zeybek, "Polis teşkilatı kanıyla canıyla demokrasinin yanında"

BALIKESİR - Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü etkinlikleri Balıkesir'de İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtında düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünal Hayal ve Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turan Gürbüz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek yaptığı konuşmada, "Polis teşkilatı, şanla şerefle yazdığı 174 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, yalnızca ülkemiz sınırları içinde değil, dünyada ki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Kuruluşumuzdan bugüne her şeyden aziz bildiğimiz vatanın bütünlüğü, halkın huzuru için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Polislik karşılaşılan durumlar dolayısıyla güç, sabır ve cesaret isteyen bir meslektir. Gücümüzü bizlere olan güveninizden, sabrımızı vatanımıza olan bağlılığımızdan, cesaretimizi de kurulduğu günden bugüne kadar bizler için kanını, canını feda eden şehirlerimizden alıyoruz. Gece gündüz görevimizi layıkıyla yerine getirmekten onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Zeybek, "Polis teşkilatı kanıyla canıyla demokrasinin yanında"

İl Emniyet Müdürü Zeybek, 15 Temmuz hain darbe girişimin etkisiz kılınmasında aziz milletimizle omuz omuza mücadele ettiklerini belirterek, "Emniyet teşkilatı olarak bizler kocaman bir ailenin fertleri olarak, ülkemizdeki 15 Temmuz hain darbe girişiminin etkisiz kılınmasında aziz milletimizle omuz omuza mücadele vermiş bir teşkilatın mensubu olmanın gururunu yaşıyorum. Teşkilatımız kanıyla, canıyla var gücü ile gecesini gündüzüne katarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada asayiş, kamu düzeni, kamu güvenliği, temel hak ve özgürlükler ile demokrasinin koruyucusu ve teminatı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve edebiyete intikal etmiş teşkilat mensuplarımızı rahmetle, emekli ve gazilerimizi minnetle anarken, meslektaşlarıma ve destekleriyle hep yanında olan fedakar ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Atatürk anıtında yapılan törenlere bu yıl emniyet teşkilatında göreve başlayan mahalle ve çarşı bekçileri ile Bomba köpeği Mendy ilgi odağı oldu. Törenlere İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünal Hayal, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turhan Gürbüz, Gazi dernekleri, çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı. Çorlu'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılı kutlandı

TEKİRDAĞ - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tören düzenlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun emniyet müdürlüğü çelengini Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na sunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise komiser yardımcısı Barış Vardar yaptı.

"Bizler bu görevi yerine getirirken Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi dün olduğu kadar bugün de cumhuriyetin ve yasaların daima kalkanı olarak sorumluluklarını canı pahasına yerine getireceğiz" diyen Vardar, "Bizler için polislik bir yaşam tarzıdır. İzinli zamanlarımızda bile işimizin ciddiyetini üzerimizde taşırız. Polislik bir sevdadır. Bu sevda yüzündendir görev bilincimiz, fedakarlıklarımız, uykusuzluklarımız, vatan, millet aşkımız ve şehadetlerimiz. Polis ile halkımız arasında kurulan güven köprüsü ne kadar iyi ve sağlam olursa başarıya o denli ulaşılacağı bilinmektedir" dedi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları katıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki töreninin ardından Çorlu Şehitliğine geçen emniyet mensupları şehitler için dua ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

