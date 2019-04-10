Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

14 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdür Servet Yılmaz'ın makamında düzenlenen törene İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, karakol amirleri ve çeşitli rütbelerden çok sayıda polis katıldı.

Emniyet personelini kutlayan Yılmaz, başarılı, özverili ve azimli çalışmalarından dolayı Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etti.

Polis telsizinden personele seslenen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli meslektaşlarım, mensubu olmaktan onur duyduğumuz Emniyet Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaktayız. Huzur ve güven ortamında daha nice yıl dönümlerinde birlikte olma temennisiyle, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olan mensuplarımızı rahmetle anar, gazilerimiz, emeklilerimiz ve halen görevde olan meslektaşlarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:08 Kaynak: AA
Ankara, Polis, Güncel
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