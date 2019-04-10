Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Yıl Dönümü Taksim'de Marşlarla Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kapsamında Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü kapsamında Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken çevik sesler korosu ve seslendirilen mehter marşları vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı'nda çok sayıda emniyet mensubunun katıldığı bir program düzenlendi. Etkinlikte Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten konuşma yaptı. Etkinlikte emniyet mensuplarından oluşan çevik sesler korosunun ardından mehter takımı çıkarak marşlar söylendi. Söylenen marşlar çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



"İstanbul emniyeti, Türkiye'nin emniyetidir"



İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Kökten konuşmasında Türk Emniyet Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlarken, "İstanbul polisinin hedefi, devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerden de faydalanarak bu şehri sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir. İstanbul'un emniyeti, Türkiye'nin emniyetidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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