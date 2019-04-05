Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümünde Tekirdağ'da Mevlit Okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümünde Tekirdağ'da Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümünde Tekirdağ'da Mevlit Okutuldu, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mevlit okutuldu. Mevlit töreninden sonra şehitlikte dualar okundu ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Osmanlı Can Camii'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu. Camide düzenlenen mevlit törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Müftüsü İsmail İpek, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Namazdan sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Müftüsü İsmail İpek ve polis ekipleri şehitliğe geçerek, şehitlerin mezarı başında dualar okudu ve şehitliğe karanfil bıraktı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:37 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, Güncel
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