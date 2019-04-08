Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı

45 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce sergi açıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce sergi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışına katılan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, sergideki stantları gezdi.

Kulular, Toplum Destekli Polislik, Olay Yeri İnceleme, Bölge Trafik, Trafik Denetleme şube müdürlükleri, özel harekat ve atlı birliklerin stantlarını gezerek ilgili birimlerin müdürlerinden bilgi aldı.

Sergi alanını gezmeye gelen anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilenen Kulular, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Göreve yeni başlayan bekçileri de tanıtan Kulular, bekçilerin etkisini gördüklerini dile getirdi.

Kulular, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılını kutladı ve meslektaşlarına başarı diledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın son teknolojik cihazlarla beraber daha da güçlendiğine dikkati çeken Kulular, emeği geçen herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:40 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Polis, Güncel
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