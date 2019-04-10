Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı Etkinlikleri

1 saat önce

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Samsun Çevik Kuvvet Müdürü Murat Koyuncu'yu makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı Etkinlikleri, System.String[]
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Samsun Çevik Kuvvet Müdürü Murat Koyuncu'yu makamında ziyaret etti.

Vatanın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatı'nın bu anlamlı günlerini en içten duygularla kutladığını belirten Fatih Esen, "10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Emniyet Teşkilatı, 174 yıldır yasalar çerçevesinde kamu düzeninin korunması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveri ile canla, başla çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürmektedir.

Bizleri gururlandıran bu özverili çalışma dolayısıyla tüm emniyet mensuplarımızı tebrik ediyoruz. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak, gerektiğinde görevi uğruna hayatını seve seve vermekten bile çekinmeyen kahraman şehit polislerimizi rahmetle, gazi polislerimizi ise minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Yavuz ve Çevik Kuvvet Müdürü Koyuncu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Fatih Esen ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
Samsun, Fatih Esen, Polis, Güncel
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