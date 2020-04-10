Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki tören, İl Emniyet Müdür Vekili Gürkan Uslu, Atatürk Anıtı çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Tören daha sonra Kırklareli Şehitliği'nde devam etti.
Uslu ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:38 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak