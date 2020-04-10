Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

6 saat önce

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, burada yaptığı konuşmada, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kutlamaların ilk defa bu kadar sakin gerçekleştiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan bir an önce kurtulma temennisinde bulunan Aydın, "Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır şer odaklarıyla mücadeleyi kendine bir görev bilmiştir. Bu mücadeleye bugün de azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz." diye konuştu.

Mustafa Aydın, teşkilatın her geçen gün değişen suç türleriyle mücadelesini devam ettirdiğini, özellikle FETÖ ile mücadelede, hukukun üstünlüğüne uygun şekilde ve milletinin yanında azimle yer aldığını dile getirdi.

Konya'daki çalışmalar hakkında da bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"Emniyet Müdürlüğümüz 26 ayrı noktada hizmet vermekte. Bu nedenle büyük bir Emniyet Müdürlüğü binasına ihtiyaç vardı. Bu binamızın yapımı, ilgili bakanlığımız tarafından onaylandı. İlimize yakışır bir binaya, bu sene temeli atılmak üzere sahip olacağız. Her türlü çalışmalarımızda bizleri destekleyen başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımıza teşkilatım adına teşekkür ediyor, bu vesileyle devleti ve milleti uğruna şehit olan tüm meslektaşlarımı saygıyla anıyorum."

Konuşmanın ardından tören kapsamında Konya Şehitliği'ne geçilerek dua edildi. Ardından İl Emniyet Müdürü Aydın ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.

Karaman

Karaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Daha sonra Karaman Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ne geçilerek dua edildi. Ardından İl Emniyet Müdürü Taş ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı.

Aksaray

Aksaray'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi.


Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, 15 Temmuz İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.


Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi.


Kocatepe Parkı'ndaki törende, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler koyuldu.


Törene, Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Mehmet Kunt, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay ve polis memurları katıldı.


Törenin ardından Emniyet Müdürü Temiz ve beraberindekiler, önce Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı, ardından Kocatepe Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.


Burada, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.


Emniyet Müdürü Ali Temiz, yayımladığı mesajında ise şunları kaydetti:

"Türk Polisi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu düzeni, genel asayişin sağlanması amacıyla canı pahasına görevini ifa etmekte, ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor günlerde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca mücadele ederek, huzur ve güvenin tesis ve devamı için vatanımızın dört bir tarafında büyük bir özveriyle çalışmaktadır.


Tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu olan Türk Polis Teşkilatımızın 175'inci yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ayrıca, görevi başında bulunan değerli mesai arkadaşlarıma da üstün başarılar, kıymetli ailelerine ve emeklilerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Karaman, Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:10 Kaynak: AA

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