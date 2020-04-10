Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi görevlileri, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi görevlileri, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.
Ziyarette Dinç'e çiçek veren görevliler, gençlik merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperlikleri de teslim etti.
Dinç, kabulünde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yüz koruyucu siperlikler için Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:11 Kaynak: AA
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