Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Hizmetleri Birimi görevlileri, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Ziyarette Dinç'e çiçek veren görevliler, gençlik merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperlikleri de teslim etti.

Dinç, kabulünde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yüz koruyucu siperlikler için Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.