Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Eskişehir'de kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı Eskişehir'de kutlandı.
Vilayet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Dinç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki rütbeli personel buradaki törenin ardından Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret etti.
Törene katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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