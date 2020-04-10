Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Eski Hükümet Konağı tören alanında gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, ilçe emniyet müdür yardımcıları ile bazı komiserler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:58 Kaynak: AA
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