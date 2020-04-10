Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü - Son Dakika

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şıldak mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin her şartta üstün bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını belirtti.

Türk Polisi'nin terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda verilen mücadelede önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Polisimiz bu hassas süreçte de yine çok önemli bir misyon üstlenerek halk sağlığının korunmasına yönelik gayretle görev yaparak fedakarlığına yeni bir halka eklemiştir. Bu vesileyle vatan sevgisiyle çalışan kahraman polis teşkilatımızın her bir ferdine ve evlerinde onları sabırla bekleyen ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygularla vatanı ve bayrağı için şehit düşmüş teşkilat mensuplarını rahmetle anıyor, tüm emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, aileleriyle sağlık içerisinde mutlu yarınlar diliyorum."

- "Polislerimiz devletimizin bekası"

AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik de mesajında, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının teminatının Türk Polis Teşkilatı olduğunu bildirdi.

Fedakarca hizmet veren polislerin devletin bekası, birlik ve beraberliğin devamı olduğunu aktaran Özçelik, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın can ve mal emniyetinin korunması adına özverili ve cansiparane çalışmaları sayesinde geleceğe güvenle baktıklarını vurguladı.

Polis teşkilatının 175 yılda gittikçe güçlendiğine dikkati çeken Özçelik, "Polislerimiz, devletimizin şefkatli yüzünü temsil ederek vatanımıza ve milletimize hizmette ulvi görevleri ifa etmiş gerektiğinde canlarını ortaya koymuş, bu gayret ve fedakarlığıyla milletin takdirini kazanmış ve gözdesi haline gelmiştir. AK Parti hükümetleri olarak emniyet teşkilatımızın şartlarını iyileştirmek amacıyla yasal çalışmalar gerçekleştirdik. Bunun yanında gerekli olan tüm yasal çalışmalar yapılmaya devam edecektir. " ifadelerini kullandı.

Burdur'un Karamanlı İlçesinde de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından protokol üyelerince şehitlik ziyaret edildi.