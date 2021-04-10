Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Gümüşhacıköy İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhacıköy İlçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik, anıta çelenk sundu. Çelik, vatandaşların gelecekten emin, huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri için emniyet personelinin görevini layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Törenin sonunda polisler, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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