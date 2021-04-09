Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle gece gündüz çalıştığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden itibaren, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edindiğini aktaran Canalp, "Türk polisi 176 yılın bilgi ve tecrübesiyle bugün çok daha güçlü ve etkin bir şekilde milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın her geçen gün gelişen ve değişen şartlara uyum sağladığını, ortaya çıkan yeni suç tipleriyle başa çıkabilmek için, sürekli kendisini yenilediğini ve geliştirdiğini vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımız, sadece adi suçlarla değil, ülkemizi parçalamak, birlik ve beraberliğimize zarar vermek isteyen her türlü terör örgütü ve vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmektedir. Emniyet Teşkilatı'mızın ve polislerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şerefli mazisinden ve yüce Türk milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkımızla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünde, görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, görevi başında olan ve emekliye ayrılan polislerimize, ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."