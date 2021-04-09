Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Cumhuriyet Mahallesi Kasım Altunkaya Camisinde de şehitler için mevlit okutuldu.

Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var

Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi