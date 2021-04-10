Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı

10.04.2021 14:11
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası; İstanbul Ayasofya Meydanı'nda maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası; İstanbul Ayasofya Meydanı'nda maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları çerçevesinde kutlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da görev yapan güvenlik güçlerinin gününü kutladı. Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık, Organize, Narkotik, Siber Suçlar, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Atlı Polis birliklerinin yönetici ve personelleri katıldı.

Törende yer alan polislerin gününü kutlayan Vali Yerlikaya, polislere çiçek takdim etti. Selamlaşma sırasında asayiş konularında eğitilmiş olan "Dost" isimli polis köpeği, kendisini sevmek isteyen Vali Yerlikaya'ya hamle yaptı. Köpeğin havlamasıyla birlikte gülüşmeler yaşandı. Vali Yerlikaya, kutlama töreninin ardından polis araçlarından oluşan bir korteji selamladı.

Kutlama töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 10 Nisan. Türk Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş yıl dönümü. Bu yıl dönümünü kutlamak için İstanbul Emniyet Müdürümüz ile birlikte İstanbul'da görev yapan arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Onların kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.

"İsterdik ki, hep birlikte onların yanında yer alalım"

İstanbul'un dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "İstanbul gece gündüz demeden 7 gün 24 saat, huzur, asayişin temini, can ve mal emniyetinin sağlanmasında ve korunmasında, cansiperane görev yapan İstanbul polisimiz, salgın döneminde isterdik ki hep birlikte onların yanında yer alalım. Onların kuruluş yıl dönümü sevincini birlikte paylaşmayı isterdik ama olmadı. Biz de 47 bin 491 polis ve bekçimizden oluşan büyük İstanbul'un polis ailemizi temsilen bu meydanda İstanbul Emniyet müdürümüz ve buradaki arkadaşlarımızın şahsında, tüm hemşehrilerimiz adına onların kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldik" diye konuştu.

"Salgın tedbirleri noktasında 1 yıldan beri cansiperane görev yapıyor"

Polise olan sevgiden bahseden Vali Yerlikaya, "Onları seviyoruz. Her gün evlerinden, bu şehrin güvenliği, esenliği için evlerinden ayrılıyor ve tekraren görev süreleri dolup evine gelinceye kadar gönlü işi için, gönlü şehrin huzuru için, kanunun kendine verdiği yetkiden, empati yaparak, davranış olarak içinden çıktığı milletin sevgisini kazanmak için gayret ediyor. Bu ruhla çalıştığının her zaman sizler de, bizler de şahidiyiz. Pek çok arkadaşımız salgın döneminde görev süresi içerisinde salgın tedbirlerinin yerli yerince uygulanması noktasında 1 yıldan beri cansiperane görev yapıyor" şeklinde konuştu.

"İstanbul'umuz polisini seviyor"

Salgın döneminde polisin rolü ile ilgili bilgi veren Vali Yerlikaya, "Vefa sosyal destek gruplarında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup evinden çıkamayan vatandaşlarımızın da bir telefon ucunda arkadaşlarımız gayret gösterdiler. Göstermeye de devam ediyorlar. İstanbul'umuz polisini seviyor. Biz her gün aynı heyecanla arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'un huzuru, güvenliği, asayişi, bunların korunması için canla başla, arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürümüzün şahsında bütün teşkilat mensuplarının aileleriyle birlikte bu güzel günleri kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı

İstanbul, Nisan, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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