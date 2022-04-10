Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 13:22

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

MALATYA - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Sıddık Selçuk, Emniyet Teşkilatı mensupları katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devem eden törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Türk Polis Teşkilatı'nın devletin bekası ve vatandaşların güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Şehitlerimizin kanları ile suladıkları bu kutsal vatan topraklarında ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen sorumluluğumuzun farkındayız. Herkes iyi bilmelidir ki, sorumlu olduğumuz bu görevi idrak ederek vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşaması için çalışmalarımızı büyük bir kararlıkla özveriyle yerine getirmekten onur duymaktayız" dedi

Görevlerini kararlıkla sürdürdüklerini kaydeden Dağdeviren, "Teşkilatımız devletimizin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü vatandaşlarımızın can ve mal, namusunu korumak gibi önemli ve hassas görevleri ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak anayasa ve demokratik hukuk kuralları doğrultusunda milletin iradesine sımsıkı sahip çıkarak özverili ve can siperhane anlayışa görevini sürdürmektedir.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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