Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü

08.04.2022 17:00
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü

Kale Emniyet Amir vekili Harun Ercan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Abdulselam Bıçak'ı ziyaret etti.

Kale Emniyet Amir vekili Harun Ercan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Abdulselam Bıçak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bıçak, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ülkenin her yerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına başarılar dileyen Bıçak, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.

Ercan da etkinlikler hakkında Bıçak'a bilgi verdi.

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Ercan Türk, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü - Son Dakika


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