Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi bulunan kurumların başında emniyet teşkilatının geldiğini belirtti.

Türk polisinin asayiş, huzur, güvenlik, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Türk polisi halkımızla bütünleşerek birlikte işbirliği ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemektedir. Polisimizin güç şartlarda görev yaptığını ve güvenimizin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında, güvenli bir ortamın yaratılmasında yaptığı başarılı çalışmalarıyla halkımızın her zaman sevgi ve takdirini kazanmıştır."

Polislerin fedakar ailelerinin de hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran İba, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın emniyeti ve asayişi için canını vermiş tüm emniyet teşkilatı mensubu şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyor, bu vatan için gösterdikleri büyük fedakarlıkların asla unutulmayacağını ifade etmek istiyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, polisin huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Görevi başında olan ve emekliye ayrılan polislerimize, ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Polis teşkilatımızın günün her türlü imkanlarına sahip olarak caydırıcı görevini en üst düzeyde sürdürmesi tartışılmazdır.

Ancak herkesin başına bir polis görevlendirilse de ahiret inancı, hesap korkusu zayıflamış bir toplumda huzur ve asayişi sağlamak kolay olmaz. Dolayısıyla suçla mücadelenin en etkili yöntemi manevi eğitimdir. Her şeyden önce toplumda huzur ve barışın temini için insanların birbirinin canına, malına, namusuna zarar vermesine izin vermeyen inancımızın öğretilmesi ve yaşanması gerekir."

TGD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, emniyet teşkilatının kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarla omuz omuza hizmet verdiğini belirtti.

Polislerin ülkenin ve milletin güvenliği için kendi canlarını ortaya koyduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Vatandaşlarımız için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 177'nci kuruluş yıldönümünü kutluyor ve tüm emniyet mensuplarımıza başarılar ve hayırlı ramazanlar diliyorum."