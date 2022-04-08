Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika

Nihat Hatipoğlu'nu çileden çıkaran soru: Senin ne haddine, sen kimsin?

Ameliyatıyla tıp literatürüne girmişti! Uzman çavuşun doktoru neden öldürdüğü belli oldu

Tacizci diye öldürdüler, gerçek çok başka çıktı! Can çekişirken son sözleri bakın ne olmuş

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ağrı

Ağrı'da ise İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki araçlar, konvoyla halka tanıtıldı.

Üzerlerinde Türk bayrakları bulunan emniyetin tüm birimlerindeki araçlar, polisevi önünden konvoy halinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konvoyu gören vatandaşlar da fotoğraf ve video çekti.