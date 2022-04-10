Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un çelenk sunması
Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir'in çelenk sunması
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması
Polis araçlarından oluşan kortejin geçişi
ERZİNCAN - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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