Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

10.04.2022 15:09

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un çelenk sunması Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir'in çelenk sunması Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması Polis araçlarından oluşan kortejin geçişi ERZİNCAN - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis...

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un çelenk sunması

Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir'in çelenk sunması

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

Polis araçlarından oluşan kortejin geçişi

ERZİNCAN - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Alper Özdemir, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Erzincan, POMEM, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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