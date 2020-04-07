Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polisin, vatandaşın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakarca görev yaptığını belirten Atik, şunları kaydetti:

"Görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden üstün bir vazife anlayışıyla fedakarca yerine getiren emniyet teşkilatımızın mensupları, vatanımızın, bayrağımızın, aziz milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır."