Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polisin, vatandaşın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakarca görev yaptığını belirten Atik, şunları kaydetti:
"Görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden üstün bir vazife anlayışıyla fedakarca yerine getiren emniyet teşkilatımızın mensupları, vatanımızın, bayrağımızın, aziz milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:24 Kaynak: AA
Son Dakika Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız