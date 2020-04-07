Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne video kliple kutlama
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim yuvası Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim yuvası Polis Akademisi Başkanlığı, teşkilatın 175. kuruluş yıl dönümünü hazırladığı kliple kutladı.
Akademi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, polis adaylarının Akademi'ye gelişi, aldıkları eğitimler ve mezuniyet törenlerinden görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Vatanımızın her yerinde canla başla çalışan Teşkilatımızın, milletimize hizmet anlayışına sahip amir ve memurlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Nice 175 yıllara." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:36 Kaynak: AA
Son Dakika Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım