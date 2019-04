Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174'üncü Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, "Polis milletin huzur ve güvenliğinin garantisidir. İcra ettiğimiz bu kutlu görev sabır isteyen, kuvvet, dayanıklılık, fedakarlık ve metanet isteyen bir görevdir. Polis bazen merhamet duygusu ile mağdurun ve suçsuzun koruyucusu iken, bazen suçluların amansız kovalayıcısıdır. Biz polislerin en başta gelen görevi devleti aratmamak ve devletin yurdun her köşesinde var olduğunu vatandaşa hissettirmektir. Nitekim kuruluş amacımız da budur. Her türlü kanunsuzluğa, haksızlığa, vicdansızlığa, her türlü teröre karşı gece gündüz demeden hafta sonu, bayram, seyran demeden göğüs germeye çalışan ve bunu yaparken de ölümden zerre korkmayan bu aziz vatanın evlatları olarak bu günün haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler bu görevi ifa ederken eve dönüşümüzü korku ve endişe ile bekleyen, bizleri dualarla uğurlayıp dualarla kucaklayan kıymetli eş ve çocuklarımıza gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler bu kutlu görevi onlarla birlikte sürdürmekteyiz. Kanımızın son damlasına kadar ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz. Günümüz kutlu olsun" dedi.Emniyet Müdürü Güner'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunurken, polis memurlarından ve öğretmenlerden oluşan orkestra birbirinden güzel eserleri izleyenler için seslendirdi. Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu da sahneledikleri skeçler ile seyirciye güzel bir akşam yaşattı. Program sonunda protokol üyeleri tarafından gecede sahne alan polis memurlarına, öğretmenlere ve tiyatro oyuncularına teşekkür plaketi takdim edildi.Polis teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve Polis Haftası nedeni ile düzenlenen geceye Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman , Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli CHP ) İlçe Başkanı İhsan Esel, polis memurları, aileleri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK