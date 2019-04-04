Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Sinop'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Salonu'nda "Polis Haftası" sergisi açıldı.



Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer, sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.



Serginin ardından Emniyet Müdürlüğü binası önünde kurban kesilerek dua edildi.



İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

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