Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



"Toplumsal güvenin sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin korunması için gece gündüz demeden çalışan polislerimizin en zor ve riskli koşullarda görev yaparak, huzur ve güvenliğin sağlanması için yaşamları pahasına verdikleri mücadele ve görevlerine olan tutkuları takdire şayandır" diyen Ertaş, mesajının devamında şunlara yer verdi:



"Ülkemizin her yerin de olduğu gibi İlçemizde de polislerimiz, insanların hak ve özgürlüklerinin güven altında bulundurulması, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için özveri ile görev yapmakta ve başarılı çalışmalara imza atmaktadır.



Gücünü Milletinden alan Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski ve en köklü kuruluşlarından olan Polis Teşkilatımız bugün 174 yaşında. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve toplumumuzun, huzuru ve güvenliği için, zaman mefhumu olmadan, hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeden görev yapan polis memurlarımızın en özel günü olan 10 Nisan polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilçemizde ve ülkemizde görev yapan emniyet teşkilatımızın fedakar mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, tüm emniyet mensuplarımıza sevdikleriyle beraber sağlık ve başarı dolu bir yaşam diliyorum."

