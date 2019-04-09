Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

22 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Aşık Veysel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Selvi Erdoğan eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Aşık Veysel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Selvi Erdoğan eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrenciler ziyarette, emniyet teşkilatı için yazdıkları mektupları İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ'a verdi.

Öğretmen Selvi Erdoğan da sosyal etkinlik kapsamında öğrencilerin isteklerini yerine getirmek için ziyarette bulunduklarını, bu vesileyle de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yılını kutladıklarını belirtti.

Uludağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, mektupları okuyacağını ve en kısa zamanda mektuplara cevap yazacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:25 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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