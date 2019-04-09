Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

56 dakika önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum. Vatan için görev başında şehit olan polislerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim, verdikleri mücadelede her zaman muvaffakiyet nasip etsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Emrah Özdemir, Niğde, Polis, Güncel
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