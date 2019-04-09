Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Özdemir, mesajında, şu ifadeleri kullandı:



"Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum. Vatan için görev başında şehit olan polislerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim, verdikleri mücadelede her zaman muvaffakiyet nasip etsin."

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