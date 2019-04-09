Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

27 dakika önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek mesajında, ülkenin huzuru, vatandaşların can ve mal güvenliği ile devletin bölünmez bütünlüğünü koruma görevini kendisine vazife edinen, polis teşkilatının 174. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gücünü yasalardan alan, şan ve şerefle dolu, köklü bir geçmişe sahip Türk Polis Teşkilatının, kamu düzenini tesis ederek, bireylerin huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak gibi önemli ve kutsal bir görevi üstlendiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Çağın gerektirdiği ileri teknoloji ve bilgi birikimini en üst düzeyde kullanan polis teşkilatımız, görevlerini yerine getirirken Anayasa ve yasalara bağlı kalarak, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, refah ve emniyet içinde yaşamaları için gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadırlar.
Bu duygu ve düşüncelerle polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve görevleri başında bulunan kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Polis, Güncel
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