Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

27 dakika önce

Sivas'ın Hafik ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas'ın Hafik ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisindeki mevlitte, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yasir Ataş dua etti.

Mevlit sonrası emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti.

İlçe Kaymakamı Rahmi Bulut, ilçedeki polislere görevlerinde kolaylık ve başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

10 Nisan, Sivas, Hafik, Polis, Güncel
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