Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
27 dakika önce
Sivas'ın Hafik ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle şehitler için mevlit okutuldu.
Sivas
'ın Hafik
ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası
münasebetiyle şehitler için mevlit okutuldu.
Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez
Camisindeki mevlitte, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yasir Ataş dua etti.
Mevlit sonrası emniyet mensupları vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram etti.
İlçe Kaymakamı Rahmi Bulut, ilçedeki polislere görevlerinde kolaylık ve başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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