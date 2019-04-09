Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

5 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler şehit ailelerini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler şehit ailelerini ziyaret etti.

Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve polisler ilçede bulunan şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Şehit polis memuru Şemsettin Köşkeroğlu'nun annesi Lütfiye Köşkeroğlu ziyaretine gelen polislere teşekkür ederek, "Oğlumu aratmıyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Onu her defasında dualarla anıyorsunuz. Ne mutlu şehit annesi olmak." dedi.

Köşkeroğlu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencilerden ziyaret

Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürleri Süleyman Sipahi ve müdür yardımcısı Cihan Koç ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler karanfil verdikleri polislerin günlerini kutladı.

Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Şarkışla, Polis, Güncel
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