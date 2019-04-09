Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler şehit ailelerini ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler şehit ailelerini ziyaret etti.



Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ ve polisler ilçede bulunan şehit ailelerine ziyarette bulundu.



Şehit polis memuru Şemsettin Köşkeroğlu'nun annesi Lütfiye Köşkeroğlu ziyaretine gelen polislere teşekkür ederek, "Oğlumu aratmıyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Onu her defasında dualarla anıyorsunuz. Ne mutlu şehit annesi olmak." dedi.



Köşkeroğlu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamadı.



Öğrencilerden ziyaret



Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürleri Süleyman Sipahi ve müdür yardımcısı Cihan Koç ile Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler karanfil verdikleri polislerin günlerini kutladı.



Şarkışla Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere teşekkür etti.

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