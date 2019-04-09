Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

49 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini, zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarla iç içe ve büyük bir özveriyle ifa eden emniyet teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Gücünü milletten ve kanunlardan alan Türkiye Cumhuriyetinin en köklü, en temel kurumlarından biri olan emniyet teşkilatının, 174 yıldır hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle vatandaşlara kanunlarla verilen hak ve hürriyetleri, kamu düzenini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için çağdaş teknoloji, bilgi ve beceri ile donanmış olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Günaydın, Türk polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkenin ve vatandaşların huzuru ve esenliği için var gücüyle çalışacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Halkın da kendisine duyduğu güvenin bilinci içerisinde tüm gayretleri ve millet sevgisiyle, ilin güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkür eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız, güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitimden spora, kültür ve sanata dair birçok alanda özellikle genç nesillerimizde farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Başarılı çalışmalarla ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen görevi başındaki mesai arkadaşlarım ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Kayseri, Huzur, Polis, Güncel
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