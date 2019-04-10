Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
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Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Suşehri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:49 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yüksel, mesajında, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarıyla yerine getiren polis teşkilatına millet olarak müteşekkir olduklarını belirtti.
Çağdaş bir devlet olmanın en önemli gereklerinden birisinin insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Demokratik ve modern bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımız önemli bir rol almaktadır. 174 yıllık bir kurum kültürüne sahip teşkilatımızın bunu başaracağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle polis bayramını kutlarken görev yapan emniyet güçlerimize kolaylıklar ve görevini yerine getirirken şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."
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