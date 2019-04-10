Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

3 dakika önce

Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ve ses sanatçıları çeşitli bölgelerin türkülerini seslendirdi.

Her zaman polis teşkilatının yanında olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, "174 yıl boyunca Türk milletinin bekası, devleti, milleti için gece gündüz fedakarca çalışan tüm polis teşkilatının bugününü kutluyorum. Sivasımızın emin bir şehir olması için gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah bu devletimiz milletimiz ilelebet devam edecektir, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Konser programını, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve davetliler izledi.

Konser koronun, izleyicilerle birlikte "Türkiyem" adlı şarkıyı söylemesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:39 Kaynak: AA
Sivas, Polis, Güncel
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