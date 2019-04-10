Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Yalova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.

Yalova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova Emekli Polisler Derneği yetkileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.



Sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı komiser Pınar Gültekin yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın halkın huzur ve güvenliği için var gücüyle çalıştığını ifade eden Gültekin, "Şanla, şerefle yazdığı 174 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünyadaki saygınlığını almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır." dedi.



Program Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilerin çalışmalarını okumasıyla sürdü.



Programa Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu