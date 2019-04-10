Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

1 saat önce

Zonguldak'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Zonguldak'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, daire amirleri, emniyet personeli ile emniyet çalışanları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Turanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte teşkilatın kuruluşunu kutladıklarını belirterek, kendi meslektaşlarına, emeklilerine ve şehitlere yönelik çeşitli etkinliklerin olacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:10 Kaynak: AA
Zonguldak, Polis, Güncel
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