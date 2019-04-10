Zonguldak
'ta, Türk Polis
Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz
, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı
, daire amirleri, emniyet personeli ile emniyet çalışanları katıldı.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Turanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte teşkilatın kuruluşunu kutladıklarını belirterek, kendi meslektaşlarına, emeklilerine ve şehitlere yönelik çeşitli etkinliklerin olacağını ifade etti.